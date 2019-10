Ratingen : Blaue Tonnen: Stadt holt die Leerung nach

(RP) Die ausgefallene Leerung der blauen Altpapierbehälter in den Stadtteilen Ratingen Süd und Homberg wird nachgeholt.

Die Bürger, die von der ausgefallenen Abfuhr am Dienstag, 8. Oktober, betroffen waren, werden gebeten, die Behälter für Dienstag, 22. Oktober, erneut bereitzustellen. Die Leerung von Mittwoch, 9. Oktober, wird am Mittwoch, 23. Oktober, und die Leerung von Donnerstag, 10. Oktober, wird am Donnerstag, 24. Oktober, nachgeholt. Die bis dahin anfallenden Altpapierabfälle, die nicht mehr in die blauen Tonnen passen, können über die Depotcontainer oder am Zentralmateriallager der Stadt Ratingen, Robert-Zapp-Straße 3, und am Baubetriebshof, Sandstraße 25-27, entsorgt werden. Alternativ können Mehrmengen bei der nächsten Regelentsorgung gebündelt neben die blaue Tonne gelegt werden. Diese werden dann mitgenommen.