Blaue Engel in Ratingen : SkF zeichnet Blaue Engel für ihren Einsatz bei Patienten aus

Ratingen Seit 40 Jahren gibt es den ehrenamtlichen Besuchsdienst im Ratinger St.-Marien-Krankenhaus und dem angeschlossenen Seniorenheim – die Blauen Engel. Sie wurden jetzt ausgezeichnet.

Martina Wilke vom SkF-Rat des Gesamtvereins konnte aus gesundheitlichen Gründen bei der Verleihung nicht anwesend sein, schrieb in ihrem Grußwort jedoch: „Wer so lange am Ball bleibt, der muss von Anfang an auf einer richtigen Spur gewesen sein.“ In ihrer Vertretung überreichte Gisela Porten (ehemaliges Vorstandsmitglied des SkF Ratingen) den Kristall an Ingrid Symmank (stellvertretend für die Blauen Engel des Krankenhauses) und an Beatrix Vangelista (für die Blauen Engel des Seniorenzentrums).