Kultur : Bläck Fööss kommen zur Zelt-Zeit

Jetzt steht das neue Programm für die Pfingsttage am Grünen See fest. Und es sind wieder echte Kracher dabei.

Stenographisch lässt sich das Ganze für 2020 so zusammenfassen: 28. Mai Ratinger Abend, 29. Mai Kurt Krömer, 30. Mai Bläck Fööss und 31. Mai Faisal Kawusi. Echte Kracher sind also bei der Zelt-Zeit dabei. Aber das hat ja auch schon Tradition. Und das kann die Gäste am Grünen See nur freuen. In jedem Jahr gibt es neue Höhepunkte. Die RP stellt die Künstler vor, die an den Pfingsttagen am Grünen See auftreten werden.