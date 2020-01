Neues Angebot : Erdkunde gibt’s bald auch in Englisch

Die Englisch-Lehrerinnen Manuela Klöppel, Claudia Kröger, Marta Gerstenberger (v.l.) freuen sich auf den Unterrichtsstart ebenso wie Schulleiter Roland Loos und Christoph Brühl (Schulpflegschaft). Foto: Blazy, Achim (abz)

Als erste Ratinger Schule richtet das Lintorfer Kopernikus-Gymnasium ab dem kommenden Schuljahr einen zweisprachigen Zweig ein.

Das Kopernikus-Gymnasium geht neue Unterrichts-Wege. Dazu wird ab dem kommenden Schuljahr ein bilingualer Zweig eingerichtet (Englisch und Deutsch), den es so in Ratingen noch nicht gibt. Der zweisprachige Zweig wird sich durch einen erweiterten Englischunterricht in der Erprobungsstufe und einen überwiegend englischsprachigen Unterricht in den in NRW allgemein üblichen Sachfächern Erdkunde und Geschichte ab der Mittelstufe von der herkömmlichen Schullaufbahn unterscheiden.

„Mit diesem zusätzlichen Angebot möchten wir sprachlich interessierte und begabte Schüler individuell fördern und sie gut auf Beruf beziehungsweise Studium vorbereiten. Englisch ist eine Weltsprache und wird in vielen Unternehmen gesprochen. Immer häufiger wird auch Fachliteratur nur auf Englisch angeboten. Die Sprache sollte daher keine Barriere für die berufliche Laufbahn der Schüler sein“, erklärte die Lehrerin für Englisch und Geschichte Marta Gerstenberger.

Info Erfolgskonzept seit vielen Jahren Der bilinguale Bildungsgang ist kein neues Konzept, sondern wird schon seit über 40 Jahren in mittlerweile über 250 Schulen in NRW erfolgreich angeboten. Die ersten Bildungsgänge gab es in der Kombination Deutsch/Französisch. Heutzutage ist aber Englisch deutlich häufiger anzutreffen, und vereinzelt gibt es auch Angebote in weiteren Sprachen. Weitere Infos unter: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Unterricht/Lernbereiche-und-Faecher/Sprachlich-literarischer-Lernbereich/Bilingualer-Unterricht/

Die Lintorfer Schule hat vor etwa einem Jahr mit der konkreten Planung des bilingualen Bildungsganges begonnen. Dabei konnte sie schon auf bisher gemachte Erfahrungen zurückgreifen, denn am Kopernikus Gymnasium gibt es bereits seit drei Jahren einen Differenzierungskurs Erdkunde in englischer Sprache. Außerdem ist die Schule Mitglied in einer Arbeitsgemeinschaft von Schulen in NRW, die den bilingualen Bildungsgang bereits eingeführt haben bzw. einführen werden.

Doch wie wird der Unterricht konkret aussehen? Zunächst einmal richten sich die Unterrichtsinhalte und die Stundentafel nach den allgemeinen Vorgaben des Landes NRW. In den Jahrgangsstufen fünf und sechs wird Englisch jedoch mit einer zusätzlichen Wochenstunde unterrichtet. Damit soll die Sprechfähigkeit und die Lesekompetenz gefördert werden. Zusätzlich erfolgt eine erste Einführung in landeskundliche Themen und die Vermittlung der ersten Fachvokabeln. Ab der Mittelstufe wird Englisch nach der allgemeinen Stundentafel unterrichtet, dafür kommt der bilinguale Sachfachunterricht hinzu, das heißt Erdkunde ab Klasse sieben und Geschichte ab Klasse acht, beide im ersten Jahr mit einer zusätzlichen Wochenstunde. Die Themen in diesen beiden Sachfächern orientieren sich an den Kernlehrplänen, werden aber durch spezielle bilinguale Inhalte ergänzt. Wo es nötig erscheint, können einzelne Themen auch teilweise in Deutsch unterrichtet werden. Nach Abschluss der Sekundarstufe 1 erhalten die Schüler eine entsprechende Bescheinigung über den Bildungsgang und können nach Erfüllung entsprechender Voraussetzungen auch das bilinguale Abitur anstreben.