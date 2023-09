Gestrichene Stellen, weniger Geld Katholische Sozialverbände in Alarmstimmung

Es herrscht Alarmstimmung in betroffenen Verbänden: Wie jetzt bekannt wurde, sind in den Haushaltsumschichtungen - sowohl für das Jahr 2024 als auch für 2025 - weitere Einsparungen im Bundeshaushalt im Sozialbereich in Höhe von insgesamt 1,4 Milliarden Euro geplant, was sich direkt auf die einzelnen Jobcenter vor Ort massiv auswirken wird. Das Ziel der Bürgergeldreform war und ist es, mehr Beratung, Qualifizierung und Beschäftigung im Sinne eines sozialen Arbeitsmarktes zu ermöglichen. „Die Mittel in den Jobcentern hierfür sind jedoch schon jetzt nicht ausreichend“, schreiben die Unterzeichner einer Bestandsaufnahme. Zu ihnen gehören Katrin Richter (SKF Ratingen) und Willi Knust (SKFM Velbert/Heiligenhaus).