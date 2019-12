Weihnachtsmarkt : Zusammenrücken an gemütlichen Buden

Heiligenhaus (sade) Wetterkapriolen rahmten den viertägigen Weihnachtsmarkt ein, die Stimmung ließ man sich aber nicht verhageln. Von strahlendem Sonnenschein aus blauem Himmel bis zum deftigen Hagel- und Gewitterschauer – in diesem Jahr war beim Weihnachtsmarkt beinahe jede Wetterregung, die diese Jahreszeit zu bieten hat, zu erleben.

Frostige Temperaturen knapp überm Gefrierpunkt waren da für die Besucher Grund genug, sich an den heißen Getränken aus dem Budenangebot Hände und Kehlen zu wärmen. Mütze und Schal gehörten trotzdem zu Standardausstattung. Vor allem am Freitag und am Samstagabend gehörten allerdings auch Regenschirme dazu. Für die hartgesottenen Anhänger des Heiligenhauser Weihnachtsmarktes allerdings kaum ein Hindernis, „Der Heiligenhauser Weihnachtsmarkt dauert ja leider nur vier Tage, die muss man ausnutzen“, war da von Besuchern zu hören. Für die Heiligenhauser und die Gäste aus umliegenden Städten heißt es dann einfach: Zusammenrücken. Denn in weiten Teilen wird der besinnliche Markt im Advent, ob beim Bühnenprogramm oder an den Buden, durch den puren Ehrenamtsgedanken geprägt.