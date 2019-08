Ratingen : Bibliotheksausweis ist für Kinder gratis

(RP) Mit einer Reihe von Angeboten und Aktionen für Kinder fördert das Amt für Kultur und Tourismus das Lesen und weckt bei ihnen die Freude daran. Ein wichtiger Baustein dabei ist der Bibliotheksausweis, der für Kinder kostenfrei ist und der in der Stadtbibliothek, Peter-Brüning-Platz 3, sowie in den Zweigstellen in Hösel, Homberg, Lintorf und West ausgestellt werden kann.

Der Büchereiausweis sollte daher unbedingt in jede Schultüte gehören. Die weltberühmte Schriftstellerin Astrid Lindgren bezeichnete Lesen „als ein grenzenloses Abenteuer der Kindheit“. Die meisten Kinder freuen sich darauf, lesen zu lernen und auf die Abenteuer, die sie in den Welten der Kinderbücher erleben können.