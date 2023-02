Niederberg Zunehmend Sorge wegen Mangel an Wohnungen

Bemühe man die Statistik, so Beyer, zeige beispielsweise der „Situationsbericht zur Migration und Flüchtlingslage“ der EU-Kommission, dass die Zahl der Asylanträge gegenüber 2021 in 2022 um ein Drittel gestiegen sei. Laut dem undesinnenministerium wurden im vergangenen Jahr in Deutschland 217.000 Erstanträge auf Asyl gestellt. Hinzu kämen eine Million Geflüchtete aus der Ukraine, die keinen Asylantrag stellen müssten, fügte Beyer an.