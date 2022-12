Schüler aus Ratingen können mitmachen Nachhaltige Ideen für die Zukunft gesucht

Der Schülerwettbewerb Changes Award richtet sich auch im kommenden Schuljahr an Schüler der gymnasialen Oberstufe aus ganz Nordrhein-Westfalen. Der Changes Award will die Berufswelt für die kommenden Generationen verändern und stetig verbessern. Das Thema für den Wettbewerb 2023 lautet: fit für 2030 – nachhaltige Geschäftsideen für Mensch und Umwelt. Gesucht werden Produktideen, die mindestens eines der 17 Themenfelder der Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals) der UN abdecken.