Ratingen : Betrunkener schlägt Sanitäter

Lintorf (RP) Am Montagabend wurden Polizeibeamte von Rettungskräften zur Tiefenbroicher Straße gerufen, da sie von einem jugendlichen Patienten angegriffen wurden. Jugendliche Zeugen hatten gegen 23 Uhr den Rettungsdienst kontaktiert und einen Rettungswagen angefordert, nachdem ihr 17-jähriger Freund durch den übermäßigen Genuss von Alkohol so stark alkoholisiert war, dass er sich in hilfloser Lage befand.

