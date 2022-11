Tiefenbroich : Betrunkener Radfahrer stürzt und wird verletzt

Die Polizei war in Tiefenbroich im Einsatz. Foto: dpa/Fabian Strauch

Tiefenbroich Der Ratinger hatte auf der Halskestraße die Kontrolle über sein Rad verloren. Aufmerksame Zeugen fanden ihn am Boden. Gegen den 57-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, ihm wurde bis auf weiteres das Führen jeglicher führerscheinpflichtiger Fahrzeuge ausdrücklich untersagt.

(RP/kle) Am vergangenen Dienstagabend, 8. November, stürzte ein betrunkener 57-jähriger Ratinger, als er mit seinem Fahrrad die Halskestraße in Tiefenbroich befuhr. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den glücklicherweise nur leicht verletzten Radfahrer ein.

Das war nach Angaben der Polizei an dem Abend geschehen: Gegen 21.05 Uhr fanden aufmerksame Zeugen einen verletzt am Boden liegenden Radfahrer. Nach eigenen Angaben hatte er während der Fahrt mit seinem Fahrrad plötzlich das Gleichgewicht verloren und war zu Boden gestürzt. Der 57-Jährige erlitt bei dem Sturz glücklicherweise nur leichte Verletzungen, die durch alarmierte Rettungskräfte vor Ort behandelt werden konnten. Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten in der Atemluft des Ratingers deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 1,8 Promille (0,89 mg/l) denn auch positiv.