Verfolgungsjagd im Nordkreis : Alkoholfahrt endet nach Verfolgungsjagd vor Verkehrsschild

Nach einer Verfolgungsjagd durch drei Städte, kam der flüchtige BMW-Fahrer in Wülfrath von der Straße ab und landete in einer Hecke. Foto: Polizei ME

Ratingen Die Flucht vor der Polizei endete für einen 26-jährigen Mann aus Heiligenhaus in der Nacht zu Mittwoch vor einem Verkehrsschild. Zuvor war er betrunken mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde durch Ratingen, Heiligenhaus und Wülfrath gerast. Der Mann hatte Glück im Unglück und wurde nur leicht verletzt.

Gegen 1.30 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und schilderte, dass gerade zwei augenscheinlich betrunkene junge Männer mit einem BMW ein Tankstellengelände an der Brachter Straße in Ratingen-Homberg mit erhöhter Geschwindigkeit verlassen hätten. Da der Zeuge den Polizeibeamten auch gleich noch das Kennzeichen des BMW durchgab, konnte die Polizei so Ermittlungen an der Halteranschrift des Fahrzeugführers in Heiligenhaus durchführen.