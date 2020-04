Ratingen West : Betrunkene Fahrerin legt Geständnis ab

Ratingen West (RP) Das erleben Polizeibeamte auch nicht jeden Tag, dass sie von einer Straftäterin offensiv angesprochen werden, die ungefragt ein Geständnis ablegt.

Was war geschehen? Am Donnerstagabend wurde die Polizei zur Berliner Straße gerufen. Die Anrufer hatten gemeldet, dass dort eine Frau insbesondere Kinder anpöbeln würde. Diese Frau sei vorher mit einem Smart angekommen.

Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung traf die Frau nur wenige Minuten später an einem Kiosk an der Dieselstraße an. Noch bevor die Polizeikräfte die 30-jährige Frau aus Düsseldorf selber ansprechen konnten, äußerte diese beim Erblicken der Polizei, dass sie mit ihrem Fahrzeug ohne Führerschein gefahren sei. Den Führerschein habe sie bereits vor etwa fünf Monaten, nach einer Trunkenheitsfahrt in Düsseldorf, abgenommen bekommen.