Heiligenhauser vor Landgericht Abzocke-Prozess geht in zweite Instanz

Falsche Polizisten, Enkeltrick oder betrügerische Gewinnversprechen: Immer häufiger werden vor allem Senioren zu Opfern von Betrugshandlungen. Die Betroffenen werden am Telefon unter Druck gesetzt und ihre Arglosigkeit wird ausgenutzt. So war es im August Herrn M. gegangen, der nun in dem am Landgericht Düsseldorf geführten Prozess wohl als Zeuge gehört werden wird. Dort wegen Betruges auf der Anklagebank: Ein 33-Jähriger aus Heiligenhaus, den das Amtsgericht zu drei Jahren Haft verurteilt hatte. Der Angeklagte war gegen das Urteil in Berufung gegangen, nun wird die Sache in zweiter Instanz nochmals aufgerollt. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Heiligenhauser bandenmäßigen und gewerbsmäßigen Betrug vorgeworfen, einer der Mittäter wurde bereits verurteilt, ein weiterer blieb bislang unbekannt.