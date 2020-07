Kriminelle in Ratingen : Ehepaar fällt auf Corona-Trick herein

Ratingen Eine Unbekannte rief an: Der Schwiegersohn sei mit dem Virus infiziert. Man benötige Geld, um Spritzen zu bezahlen. Die Polizei warnt vor der neuen Masche.

So haben bislang unbekannte Trickbetrügerinnen ein Ratinger Ehepaar (85 und 80 Jahre alt) um eine sehr hohe Summe Bargeld gebracht. Dabei gaben sie sich am Telefon als Familienangehörige aus und schilderten, sie seien mit dem Corona-Virus infiziert.

Die Anruferin gab an, ihr Ehemann, also der Sohn des Ratingers, liege mit schweren Corona-Symptomen im Krankenhaus und benötige für die akute Behandlung dringend eine Spritze, die 15.000 Euro koste. Auch sie selbst habe bereits erste Symptome, und der Arzt rate ihr, sich ebenfalls präventiv spritzen zu lassen.

Durch eine geschickte Gesprächsführung schaffte es die Anruferin offenbar, das Ehepaar dazu zu bewegen, zu seinem Geldinstitut zu gehen und dort eine hohe Summe Bargeld abzuheben. In der Bank erzählten sie der Mitarbeiterin am Schalter auf ausdrückliche Nachfrage, ihr Sohn habe ein Haus gekauft, weshalb sie so viel Geld auf einmal abheben möchten – deswegen wurde ihnen das Geld dann auch ohne weitere Nachfrage ausgehändigt. Anschließend ging das Ehepaar wieder zurück zu seiner Wohnanschrift in Lintorf, ehe um 15 Uhr eine Frau an der Haustür klingelte, die sich als Geldbotin der Klinik ausgab.