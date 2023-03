Trickbetrug in Ratingen Um teuren Schmuck betrogen

Das war genau geschehen: Gegen 13.30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der 86-jährigen Ratingerin. Ein Mann stellte sich als Wasserwerker vor und gab an, das Wasser wegen aktueller Arbeiten an den Zuleitungen abstellen zu müssen. Die hilfsbereite Seniorin gewährte dem Mann Einlass, der falsche Wasserwerker begab sich mit der Dame zunächst in den Keller. Unter einem fadenscheinigen Vorwand brachte er die Ratingerin dazu, den Tresor zu öffnen. In einem vermutlich unbeobachteten Moment entwendete dieser eine Schmuckkassette und verließ anschließend die Wohnung.