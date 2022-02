Betrugsmasche in Ratingen : Schockanruf: 86-jährige Ratingerin betrogen

Ratingen Die Frau wurde massiv unter Druck gesetzt: Geld und Schmuck in fünfstelliger Höhe weg.

(RP/kle) Eine 86-jährige Frau aus Ratingen ist am vergangenen Mittwoch um Bargeld und hochwertigen Schmuck betrogen worden. Der entstandene Gesamtschaden liegt in fünfstelliger Höhe. Die Seniorin wurde Opfer eines sogenannten Schockanrufs.

Vor ihrem Haus in der Nähe des St. Marien-Krankenhauses übergab die Seniorin das Bargeld sowie hochwertigen Schmuck an einen Abholer, der sich als Sohn des vermeintlichen Rechtsanwalts ausgab. Es entstand ein Gesamtschaden in fünftstelliger Höhe.

Die Polizei in Ratingen bittet dringend um Hinweise unter der Nummer 02102/9981-6210. Den aktuellen Fall nimmt die Polizei erneut zum Anlass, um eindringlich vor Betrugsversuchen aller Art zu warnen: Geben Sie keine Vermögensverhältnisse und persönlichen Angaben am Telefon preis und lassen Sie niemanden, der unangekündigt vor ihrer Türe steht, in ihre Wohnung. Trennen Sie bei sogenannten Schockanrufen bewusst das Gespräch und rufen Sie selbstständig Ihre Angehörigen unter den Ihnen bekannten Nummern an und erkundigen Sie sich nach deren Befinden. Und im Zweifel: Legen Sie auf und informieren Sie die Polizei unter Notruf 110, wenn Sie vermuten, es mit Betrügern zu tun zu haben.