Ratingen Bankmitarbeiterin verhindert Trickbetrug

Der Hergang des Geschehens, wie die Polizei ihn am Freitag schilderte: Gegen 15 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf von einem Mann, der sich als Sachbearbeiter der Kriminalpolizei ausgab. Dieser behauptete, der Bruder der 74-Jährigen habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei. Nun sitze der Bruder in Untersuchungshaft. Damit der Bruder nicht dauerhaft ins Gefängnis müsse, solle die Ratingerin nun eine hohe Geldsumme an da Gericht als Kaution hinterlegen.