Ratingen : Schockanruf: Frau übergibt hohe Summe

Ältere Bürger werden am Telefon massiv unter Druck gesetzt. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ratingen Diesmal hat es eine 82-Jährige getroffen, die auf eine üble Masche hereingefallen ist.

Erneut waren skrupellose Betrüger erfolgreich. Und diesmal hat es eine ältere Frau aus Hilden getroffen. Ein Fall, der zeigt, wie entschlossen die Täter vorgehen. Am Dienstag erhielt die 82-Jährige kurz nach 13 Uhr den Anruf eines angeblichen Staatsanwaltes aus Düsseldorf. Dieser gab ihr zu verstehen, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein kleines Mädchen zu Tode gekommen sei. Daraufhin sei die Tochter durch die Polizei festgenommen worden. Durch die Zahlung einer Kaution im mittleren fünfstelligen Bereich könne sie ihre Tochter jedoch wieder frei bekommen. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Anrufer, die Hildenerin derart unter Druck zu setzen, dass die 82-Jährige ihre Ersparnisse von der Bank holte und einem Mann auf der Straße vor ihrer Wohnung übergab.

In der Regel fischen sich die Täter, die normalerweise vom Ausland aus operieren, die Namen und Telefonnummern aus diversen Verzeichnissen heraus, so zum Beispiel auch aus Vereinspublikationen. Und sie orientieren sich an Vornamen, die eher einer älteren Generation zuzuordnen sind.

Die Täter gehen raffiniert vor und setzen ihre späteren Opfer unter einen enormen Druck. Der Enkel-Trick ist seit langem polizeibekannt und öffentlich. Doch Hochmut oder gar Spott gegenüber allen, die auf falsche Enkel, kriminelle Polizisten-Darsteller oder Schein-Handwerker reinfallen, sei fehl am Platz, so die Polizei, die schon häufiger in der RP deutlich gewarnt hat: Die Methoden und Geschichten werden immer raffinierter.

So meldeten sich zum Beispiel in einem einzigen Monat zahlreiche Senioren bei Städten im Kreis Mettmann und bei der Polizei – eine Art Betrugswelle schwappte herein. Sie waren offenbar von städtischen Angestellten angerufen worden, von Pseudo-Energieberatern oder vermeintlichen Handwerkern.

Die Unbekannten behaupteten, es müssten Sanierungsarbeiten in den Wohnungen durchgeführt werden – und horchten dann die Angerufenen über ihre Lebensumstände aus.

Falsche Polizisten erbeuteten bei weiteren Senioren hohe Geldsummen. Sie ängstigten die Bürger über Tage hinweg mit Hinweisen, ihr Name stehe auf einer Liste von Einbrechern. Am Ende übergaben die Opfer entnervt ihre Wertsachen, damit Fake-Beamte sie sicher verwahren sollten.