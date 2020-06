Ausbildungsmarkt im Kreis Mettmann : Betriebe bieten weniger Lehrstellen

Kreis Mettmann Die Zahl der freien Lehrstellen liegt aktuell auf dem Niveau von 2018. Chef der Arbeitsagentur, Karl Tymister, hofft auf „Nachholeffekt“ durch Lockerungen der Corona-Schutzbestimmungen.

Dabei gehe es nicht nur darum, eine „Generation Corona“ zu verhindern, die ein Jahr in ihrer beruflichen Ausbildung verliert, sondern auch darum, den in der Region ansässigen Betrieben weiterhin gute Zukunftschancen durch ausbildungswilligen Nachwuchs zu ­bieten.

In Zeiten von Corona müssen die Beteiligten andere Wege als die gewohnten gehen. In einer Umfrage der auch für den Kreis Mettmann zuständigen IHK Düsseldorf gaben 72 Prozent der Unternehmen an, auch digitale Vorstellungsgespräche durchzuführen. Und auch die Jugendlichen können ihre Kreativität beweisen: „Sie können einen kurzen Youtube-Clip über sich drehen, um sich den Arbeitgebern vorzustellen“, regt IHK-Hauptgeschäftsführer Gregor Berghausen an.