Politiker unterwegs : Impfstoff für 150 Pflegeeinrichtungen

Ratingen Das Impfzentrum in Erkrath fungiert zurzeit als Logistik-Standort. Politiker schauten sich die Räume an.

„Es ist vorbildlich, was der Kreis in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt hat“, so Sträßer. „Mit dem Impfzentrum ist ein wichtiger Teil der Logistik geschaffen“, ergänzt Untrieser. „Es läuft alles, wie angekündigt und geplant“, bestätigt Schlottmann. Die Kritik am angeblich schleppenden Anlauf der Impfungen teilen die Abgeordneten nicht.