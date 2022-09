Tragödchen Ratingen : Thommie Bayer stellt sein neues Buch vor

Ratingen Bestseller-Autor Thommie Bayer stellt am Donnerstag, 22. September, ab 20 Uhr seinen neuen Roman „Sieben Tage Sommer“ im Ratinger Tragödchen vor.

(RP) Ferien in Südfrankreich und ein abwesender Gastgeber: Max Torberg ist ein wohlhabender Mann und besitzt in den Hügeln an der Côte d'Azur ein großzügiges Ferienhaus. Dorthin lädt er fünf alte Bekannte ein, die ihm 30 Jahre zuvor bei einem Überfall das Leben gerettet haben. Seither sind sie sich nicht mehr begegnet, nun sollen sie eine Woche in seinem Haus verbringen, wo sich seine Angestellte Anja um sie kümmert. Er selbst ist noch verhindert. Bei Rotwein , Gesprächen und gutem Essen beginnen sich seine Gäste zu fragen, worin der Grund ihres Besuchs liegt. Tatsächlich verfolgt der kluge, aufmerksame Torberg ein Ziel – das auch seine Angestellte Anja mit einschließt.

Thommie Bayer, 1953 in Esslingen geboren, studierte Malerei und war Liedermacher, bevor er 1984 begann, Storys, Gedichte und Romane zu schreiben. Bevor Bayer erfolgreicher Romanautor wurde (sein Roman „Andrea und Marie“ wurde mit Hannelore Elsner und Iris Berben in den Titelrollen verfilmt) hatte er in den 70er und 80er-Jahren als Liedermacher Erfolg. Sein Hit „Der letzte Cowboy kommt aus Gütersloh“, und seine Auftritte in der ZDF-Hitparade mit „Alles geregelt“ und „Ich lese Bücher wegen Rita“ sind vielen Fans in Erinnerung geblieben. Die Tragödchen-Band präsentiert dazu die besten Songs ihres Auftritts vom Ratingen Festival.