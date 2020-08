Ratinger Natur : Der grünen Lunge geht die Luft aus

Ratingen CDU-Bundestagsabgeordneter Peter Beyer machte sich ein Bild von der Lage im Forstbetriebsbezirk Angertal. Klare Botschaft: Der heimische Wald befindet sich in sehr großer Not. Man sucht gemeinsam nach Lösungen.

Der heimische Wald ist in Not: Nicht zuletzt durch den Wassermangel machten sich Schädlinge an den Bäumen zu schaffen, so Revierförster Steinhage. Insbesondere der Borkenkäfer habe sich mehr und mehr ausgebreitet. Die heimische Fichte sei besonders von der Käferplage bedroht. Buchen und Eichen kämpften mit „Sonnenbrand“ sowie Pilzerkrankungen, und auch die Eiche sei vielfältigen Herausforderungen ausgesetzt. Der Klimawandel sei konkret spürbar, führte er weiter aus.

Waldschäden in Radevormwald : Dem Wald am Kollenberg geht es schlecht

Auf Hoffnung in 2019 folgt Ernüchterung in 2020

Die Wälder rund um Wermelskirchen : Auf Hoffnung in 2019 folgt Ernüchterung in 2020

Durch die aus dem Käferbefall entstandenen Überkapazitäten in der Holz- und Sägeindustrie sei der Holzmarkt extrem unter Druck. Diese könnten die großen Mengen an Schadholz gar nicht aufnehmen, erklärte Fürstenberg. Auch der Absatz von Schadholz nach China sei schleppend und nur eine sehr begrenzte Entlastung. Waldbesitzer erhielten zwar Hilfen, doch die notwendigen Eigenanteile der Förderung für die Räumung und Neupflanzung der Schadflächen sowie die laufenden Bewirtschaftungskosten der Wälder stellten fast alle Eigentümer vor sehr große Herausforderungen.

Hier seien Bund und Land gemeinsam gefragt, so die Experten, denn der Wald sei systemrelevant. Vor allem Kleinwaldbesitzer brauchen rasche und unbürokratische Unterstützung, so Fürstenberg, damit sie Aufgaben wie Naturschutz, Aufforstung oder Verkehrswegesicherung auch zukünftig finanziell bewältigen könnten. Vom Ertrag selbst sei dies nicht mehr zu stemmen.