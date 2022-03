Politik in Ratingen : Bessere Perspektiven für Kita-Küchenkräfte

Ratingen Das bestehende Modell soll nach Meinung der SPD weiter entwickelt werden, um den Mitarbeitern einen langfristigen Arbeitsplatz anbieten zu können. Bisher endet die Beschäftigung meist nach 12 Monaten.

Seit mehr als 20 Jahren gibt es in Ratingen das sogenannte AHA-Projekt. Inzwischen sind in 15 von 16 städtischen Kitas Küchenkräfte über den AHA-Verein eingesetzt. Hinter der Abkürzung verbirgt sich die Aktion Hauswirtschaft, ein Gemeinschaftsprojekt vom Sozialdienst katholischer Frauen Ratingen, der Stadt Ratingen und der Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann GmbH.

Aufgabe der Küchenkräfte ist nach Informationen der Stadt die Zubereitung des Mittagessens. Das Essen wird im „cook and freeze“-Verfahren von einem Anbieter für eine Woche tiefgefroren geliefert, die Küchenkräfte müssten dann kalkulieren, welche Portionsgrößen sie bei der Anzahl der an dem Tag anwesenden Kinder zubereiten müssen. Beschwerden gebe es immer mal wieder von Kita-Leiterinnen, wenn die Küchenkräfte ausfallen und kein Ersatz über den AHA-Verein gestellt werden kann.

Betreuung in Grevenbroich : Stadt plant Kita in Bahnhofsnähe jetzt mit sechs Gruppen

Am Dienstag : Verdi ruft bundesweit zum Streik in Kitas und Schulen auf

Es gebe keine personelle Kontinuität und auch keine Übernahmeperspektive guter Beschäftigter in den Einrichtungen. Hinzu kämen zum Teil hohe Arbeitsmarktferne und geringe Belastbarkeit wie auch hohe, nicht kompensierte Ausfallzeiten. Daher sei es jetzt aus Sicht der SPD-Fraktion an der Zeit, über eine Projektweiterentwicklung zu beraten.

Daher fordert die SPD-Fraktion, dass die Verwaltung ein Konzept erstellt, wie der Einsatz von Küchenkräften in den Kitas weiterentwickelt werden kann, wobei es mehrere Modelle geben kann wie zum Beispiel ein Einstellungsmodell bei der Stadt Ratingen oder auch bei einem Dritten wie dem Verein AHA und Einsatz in den Kitas. Bei diesen Überlegungen sollen folgende Punkte handlungsleitend sein: Wirksame Entlastung der Erziehungsfachkräfte von Küchenkraftarbeiten. Schaffung von Einstiegsperspektiven für Externe mit der Option, auch so perspektivisch Fachkräfte generieren zu können. Sicherstellung eines gesunden und attraktiven Mittagsangebot für die Kinder in den Kitas.