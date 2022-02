Polizei-Statistik für Heiligenhaus : Finanzbetrug – Ermittlungen über Jahre

Heiligenhaus Die aktuelle Kriminalstatistik wirft ein kurzes Schlaglicht auf einen Heiligenhauser Fall. Die Polizei-Ermittler schreiben die Geschichte des Falls fort.

(köh) Die Kriminalitätsstatistik für den Kreis Mettmann weist Heiligenhaus aktuell als zweitsicherste Stadt des Kreises aus. Es sind in diesem Jahr weniger die absoluten Zahlen, die ins Auge stechen. Das gilt schon eher für einen speziellen Fall von Finanzkriminalität, der bereits im Vorjahr besonders Eingang in die Jahresstatistik fand. Jetzt schreiben die Kripo-Experten den Stand der Ermittlungen fort.

Ein mittlerweile 92-jähriger Geschädigter aus Heiligenhaus wurde bereits im Jahr 2019 Opfer eines Betruges durch falsche Polizeibeamte. Er wurde seinerzeit durch einen vermeintlichen BKA-Beamten angerufen, welcher ihn überzeugte, dass er die Polizei in einem verdeckten Verfahren gegen Clan-Mitglieder unterstützen kann. So eröffnete der Geschädigte ein Online-Konto und überwies im Laufe von mehreren Monaten insgesamt 934.000 Euro auf das von den Tätern genutzte Konto. Darüber hinaus eröffnete der Geschädigte, unter Anleitung der Täter, bei Kryptowertedienstleistern weitere Konten, sodass die Täter die Gelder mittels weiterer Transaktionen über diese Konten weiterleiten konnten. Die langwierigen und komplizierten Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit den Finanzermittlern des LKA zogen sich bis in das Jahr 2021. Auf einem der Täterkonten befand sich ein Guthaben in Höhe von 240.000 Euro, welches im Rahmen der Ermittlungen beschlagnahmt werden konnte. Durch die Ermittlungen konnten Verbindungen mit gleichgelagerten Taten im ganzen Bundesgebiet sowie einer aus der Türkei agierenden Tätergruppe festgestellt werden. Diese wurde im Dezember 2020 durch die Zusammenarbeit der deutschen und türkischen Polizei festgenommen. Im Rahmen dieser Festnahmen kam es auch zu einer Sicherstellung von Bargeld, Immobilien und Wertgegenständen im Wert von mindestens 105 Millionen Euro.