Ratinger Weihnachtszauber : 2G-Nachweis und Bändchen am Adventssonntag

2G-Nachweis und Bändchen am Adventssonntag

Ratingen Am 28. November gibt es neben einem verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt ein weihnachtliches Programm.

(kle) Auch wenn so manche Bürger angesichts der Corona-Pandemie noch gar nicht in Stimmung sind: Mit dem winterlichen Stadtfest „Ratinger Adventsleuchten“ am kommenden Sonntag, 28. November, läutet die Ratingen Marketing GmbH (RMG) die Adventszeit offiziell und feierlich ein.