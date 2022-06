Besondere Gesundheitsaktion in Ratingen : Haus der Gastlichkeit sucht Lebensretter

Sind startklar: vorne Lydia Rogall, rechts daneben die Eltern Christine und Karsten, links von der Stefan-Morsch-Stiftung Christopher Schmidt und Chantal Cattarius. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Der bekannte Familienbetrieb auf der Bruchstraße in Ratingen Ost organisiert eine Typisierung als Stammzellspender in Zusammenarbeit mit der Stefan-Morsch-Stiftung – und zwar am Sonntag, 26. Juni, zwischen 12 und 18 Uhr.