Ratingen : Besichtigung der Baudenkmäler

Wer Schloss Landsberg sehen möchte, kann sich ab sofort anmelden.

(RP) Der „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 8. September, bietet unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ Geschichte zum Anfassen.

Das Amt für Kultur und Tourismus lädt in Zusammenarbeit mit den Heimatvereinen, dem Museum Ratingen, der Unteren Denkmalbehörde und der Stiftung ThyssenKrupp zur Erkundung interessanter Denkmäler im Stadtgebiet und weiteren Veranstaltungen ein. Auf der Liste der Sehenswürdigkeiten stehen der Dicke Turm, die Johann-Peter-Melchior-Schule in Lintorf sowie das Schloss Landsberg. Außerdem bietet das Museum Ratingen einen Workshop für Kinder zur Stadtgeschichte an.

Ein Flyer mit detaillierten Informationen zu den einzelnen Denkmälern und Museumsveranstaltungen ist in der Touristinformation, Minoritenstraße 3a, erhältlich. Die Besichtigungen und die Teilnahmen an den Veranstaltungen sind jeweils kostenfrei.

Mit Ausnahme von Schloss Landsberg ist eine Anmeldung für die Besichtigung der Denkmäler und für die Teilnahme an den Museumsveranstaltungen nicht erforderlich. Jeweils um 10, 12.30 und 14 Uhr findet eine Führung in Schloss Landsberg statt. Die Anzahl pro Führung ist auf 20 Personen beschränkt. Anmeldungen sind ab sofort in der Touristinformation möglich telefonisch unter 02102-5504111 und per E-Mail an touristinfo@ratingen.de.