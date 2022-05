Tat in Ratingen West : Unbekannte versprühen Reizgas auf privater Feier 

Ratingen West Mehrere Personen wurden leicht verletzt. Eine 34-jährige schwangere Frau aus Wülfrath wurde vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht

(RP) Bislang unbekannte Tatverdächtige haben am späten Sonntagabend auf einer privaten Feier in Ratingen West vermutlich Reizgas versprüht. Dadurch wurden mehrere Personen leicht verletzt. Eine schwangere 34-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen: Gegen 23.40 Uhr verspürten mehrere Gäste einer privaten Feier in einem Festsaal an der Kaiserswerther Straße auf Höhe der Hausnummer 81 plötzlich starke Reizungen der Atemwege und Atemnot. Sie informierten umgehend die Rettungskräfte und die Polizei.