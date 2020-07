Ratingen : Defizite bei Digitalisierung rufen Politik auf den Plan

Ratingen Die Corona-Krise habe in Bezug auf die Digitalisierung neue Herausforderungen mit sich gebracht. „Für Online-Unterricht müssen die entsprechende Hard- und Software sowie leistungsfähige Datenleitungen vorhanden sein“, meinte SPD-Fraktionschef Christian Wiglow.

Die aktuelle Berichterstattung in der RP über Defizite bei der digitalen Ausstattung an Schulen schlägt hohe Wellen. Die Fraktion der Bürger Union (BU) unterstützt den neuen Digitalausschuss der Elternpflegschaft des Kopernikus-Gymnasiums in Lintorf. Zu Recht weise die Elternpflegschaft darauf hin, dass für die Ausstattung der Schulen die Stadt zuständig sei. Die BU und auch die Schule selbst kritisieren seit Jahren, dass die Verwaltung es versäumt habe, die notwendigen Maßnahmen für die Digitalisierung der Schulen in die Hand zu nehmen, hieß es.