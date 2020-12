Ratingen : Ab Montag: Kinder nur im Notfall in Kita schicken

Die städtische Kita am Klompenkamp. Foto: Blazy, Achim (abz)

(RP/kle) NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Familienminister Joachim Stamp haben am Freitag eine Reihe von drastischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie angekündigt. So wurde ein Lockdown für Kitas und Kindertagespflegeeinrichtungen ab Montag, 14. Dezember, genannt. Ein Brief des Familienministeriums mit Hinweisen zu den ab Montag geltenden Regelungen in den Kitas hat die Stadtverwaltung am Freitagmittag erreicht. Im Kern enthält das ministerielle Schreiben einen dringenden Appell an alle Eltern, ihre Kinder ab Montag wirklich nur im Notfall in die Kita zu bringen.

„Alle Kita-Träger sowie natürlich die Leitungen der städtischen Einrichtungen wurden umgehend informiert“, sagt Jugendamtsleiterin Sabine Klocke. „Diese haben die Information, so weit möglich, sogleich an die Eltern weitergegeben.“ Es geht dabei darum, einerseits zu vermitteln, dass es zur Pandemie-Bekämpfung unbedingt erforderlich ist, die Betreuung in den Kitas „vom 14. Dezember bis 10. Januar auf ein Minimum zur reduzieren“, wie es in dem Schreiben des Ministeriums heißt. Andererseits soll kein Kind in der Kita abgewiesen werden, wenn eine Betreuung, egal aus welchem Grund, unbedingt erforderlich ist. „Die städtischen Kitas sind alle geöffnet, und der Betrieb geht mit normaler Personalstärke weiter“, so Klocke.