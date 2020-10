Streik in Ratingen : Ver.di ruft Ratinger am Donnerstag zum Streik auf

05.10.2020, Sachsen, Annaberg-Buchholz: Eine Verdi-Fahne weht vor dem Logo einer Sparkasse. Beschäftigte der Sparkassen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen demonstrieren im Rahmen eines Warnstreiks vor der Sparkasse. Im Zuge der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi Annaberg-Buchholz bewusst als Austragungsort gewählt. Mit dem Vorstandsvorsitzenden der Erzgebirgssparkasse sitzt ein prominenter Vertreter der Sparkassenvorstände am «gesonderten Verhandlungstisch für die Sparkassen», der bereits am 8. Oktober zur nächsten Verhandlung zusammenkommt. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Jan Woitas