Ratingen : St. Peter und Paul: Noch keine Spur nach Brandstiftung

An einem Buchständer gab es Brandschäden. Foto: RP/Polizei

Ratingen Möglicherweise hat die Tat eine Vorgeschichte.

(kle) Unbekannte Täter haben zwischen dem vergangenen Freitag und Sonntag in der Pfarrkirche St. Peter und Paul einen Buchständer und einen Desinfektionsspender durch Feuer beschädigt. Die Ermittlungen laufen, doch die Polizei hat noch keine Spur, wie es am Dienstag auf RP-Anfrage hieß.

Am frühen Samstagabend hatte der Küster die Schäden bemerkt und die Polizei informiert. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Nach Angaben des Küsters soll es bereits am Donnerstag, 18. Februar, durch unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung an einem Buch in der Kirche gekommen sein. Die Kriminalpolizei bittet nun um Zeugenhinweise.