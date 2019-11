Drogenbesitz und Körperverletzung : Berufungsgericht setzt Haftstraße zur Bewährung aus

Wegen Körperverletzung und des Besitzes von Drogen hatte das Amtsgericht Velbert einen Heiligenhauser zu sieben Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Der 38-jährige gilt als einschlägig vorbestraft und soll zum Zeitpunkt der ihm vorgeworfenen Taten unter Bewährung gestanden haben.

Laut Anklage soll er am 10. Geburtstag des Sohnes bei seiner ehemaligen Lebensgefährtin aufgetaucht sein. Nachts um 22 Uhr, mit einem Geburtstagsgeschenk in der Hand, soll der Angeklagte dort erst Steine ans Fenster geworfen und dann an der geöffneten Terrassentür mit der Kindsmutter gestritten haben. Die hatte bei Gericht ausgesagt, dass ihr Ex-Partner sie am Hals gepackt und verletzt haben soll. Das soll der 38-Jährige beim Amtsgericht bestritten haben – dessen Anwalt erinnerte sich an eine aufgeladene Begegnung der Zeugin mit dem Angeklagten. Hinzu kam, dass man ihn zweimal mit Marihuana und Amphetaminen aufgegriffen haben soll. Den Drogenbesitz hatte der Angeklagte eingeräumt.