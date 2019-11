Heiligenhaus : Ausbildung und Schule verbinden

Das Berufskolleg Niederberg und die Schlüsselregion bieten einen Infoabend für Schüler und Eltern an.

Berufskolleg Niederberg Die Schule an der Langenberger Straße 120 in Velbert bietet die Möglichkeit, in 29 Bildungsgängen in den Bereichen Technik (Elektro-/ Informationstechnik, Mechatronik und Maschinenbau) sowie Wirtschaft und Verwaltung Bildung, Berufsausbildung und Weiterbildung zu erfahren.

Ermöglichen kann dies ein neues Modell am Berufskolleg Niederberg, das im Sommer 2020 an den Start gehen soll und bereits im Sommer dieses Jahres erstmals öffentlich vorgestellt wurde. Schulleiter Frank Flanze erklärt: „Wir möchten eine Klasse einrichten, in der Auszubildende zusätzlichen Unterricht bekommen und so nach drei Jahren sowohl den Berufsabschluss als auch die Fachhochschulreife in der Tasche haben.“