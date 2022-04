Schul-Kooperation in Heiligenhaus : Kolleg und Realschule sorgen für Bewegung

Heiligenhaus Bald ist Anpfiff: Im Mai gibt es zwei neue Kleinfeldtore, hergestellt von Berufsschülern. Die erfreuliche Zusammenarbeit besteht seit Jahren.

In der kontinuierlichen Kooperation des Berufskollegs und der Realschule durch die Beauftragten Thomas Latocha (BKN) und Jan-Oliver Großkopf (Realschule) kann dieses Projekt am Mittwoch, 4. Mai, um 11.45 Uhr in der Aula der Realschule wenn schon nicht angepfiffen werden, dann doch an den Start gehen. Die Kleinfeldtore werden an die Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen der Realschule übergeben.