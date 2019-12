Weihnachtsaktion : Berufsschüler beschenken Kinder aus Osteuropa

Niederberg (RP) „Der Weihnachtspäckchenkonvoi hat gerade 70 Pakete bei uns abgeholt.“ Stolz liegt in Manal Sammatous Stimme, als sie über die jüngste, von der Schülervertretung initiierte Spendenaktion am Berufskolleg Niederberg (BKN) spricht.

„Die Pakete kommen Kindern in ganz entlegenen Gebieten von Osteuropa zu Gute. Manche von ihnen leben in Waisenhäusern, in Behinderteneinrichtungen oder auch in Familien, in denen es um das tägliche Überleben geht. Das ist an Extras nicht zu denken. Diesen Kindern wollen wir an Weihnachten eine Freude machen“, erklärt die Schülerin der Höheren Handelsschule das Prinzip des 2001 vom Service-Club Round Table ins Leben gerufenen ehrenamtlichen Projektes.