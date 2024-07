Berufskolleg Niederberg beendet Schuljahr Wie die „Generation Z“ ihre Abschlüsse feiert

Mitzuarbeiten an einer Welt, wie sie einmal sein soll, selbstständig zu denken, zu verstehen und Probleme mit Herz und Verstand zu lösen, darin sieht Flanze die Aufgaben und Herausforderungen der Generation Z. Für zehn der Schülerinnen und Schüler wurde es dann noch einmal aufregend: Die Ehrenpreise in Höhe von 400 und 600 Euro in den Kategorien soziales Engagement vergibt der Rotary Club Velbert in diesem Jahr an Jill Hammermeister und Marvin Rzok. Die 20-Jährige angehende Kauffrau für Büromanagement ist seit dem 10. Lebensjahr aktives Mitglied des THW, Marvin hat mit 22 Jahren bereits eine Ausbildung zum Oberfeuerwehrmann und Ausbilder bei der Freiwilligen Feuerwehr in Heiligenhaus gemacht und wird als Mobiler Retter darüber hinaus überall dorthin gerufen, wo jede Sekunde zählt. Für Ihre herausragenden schulischen Leistungen werden Yunus Giyim aus der BFM, Time Iber und Nihad Guluzuda aus der HöHA sowie Oliver Heiss aus der ITA (1,0) mit jeweils 250 Euro belohnt.