Niederberg Berufskolleg feiert Jubiläum

(RP) „BKN“: Die Kürzel des Berufskollegs Niederberg sind schon deutlich zu erkennen. Rechtzeitig zum großen Festakt am 15. Juni soll die mit Acrylfarben bemalte Großleinwand fertigstellt und im Schulfoyer zu sehen sein. 150 Jahre BkN wird darauf stehen, umrahmt von vielen weiteren Motiven, die die insgesamt 25 Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Kreativworkshops mit ihrer Schule in der Langenberger Straße 120 assoziieren. Aus dem Nachbarraum ertönt Musik, und im Flur riecht es verführerisch nach warmen Köstlichkeiten. In der Metallwerkstatt im Untergeschoss wird gelötet und geschweißt.