Berufsfelderkundung im Kreis Mettmann

KREIS METTMANN Rund 4000 Achtklässler im Kreis Mettmann suchen in diesem Schuljahr Plätze für Berufsfelderkundungen.

(RP) Ein ambitioniertes Projekt steht vor einem Neustart: Alle weiterführenden Schulen im Kreis Mettmann nehmen am Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ teil. Ziel dieser Initiative ist es, den Übergang von der Schule in den Beruf zu optimieren. Verschiedene Standardelemente werden durchlaufen, damit Jugendliche die Schulen mit einer klaren beruflichen Orientierung verlassen. Ein wichtiges Element dabei ist die betriebliche Berufsfelderkundung, die im Kreis Mettmann in der Woche vor den Osterferien (5. bis 10. April 2019) stattfinden wird.

Nicht nur Firmen, die selbst ausbilden sind aufgerufen, ihre Türen für Achtklässler zu öffnen. Alle Betriebe, Einrichtungen, Organisationen, Behörden und Institutionen im Kreis und angrenzenden Standorten sind eingeladen, durch einen Blick hinter die Kulissen Jugendliche bei ihrer Berufswahl zu unterstützen. Hilfreich und erwünscht sind alle Möglichkeiten, einen Tag in das „echte Leben“ nach der Schule zu schnuppern. Wie sieht ein Tag auf dem Bau aus? Was macht eigentlich ein Ingenieur? In welchen Branchen sind Menschen tätig, die Sozialpädagogik, Jura, Wirtschaft, Informatik oder Kunst studiert haben? Welche Perspektiven gibt es in der Gastronomie? Woran arbeitet ein Bürokaufmann? Welche Aufgaben hat eine Arzthelferin? In welchen Berufen benötigt man ein duales Studium?