Musik in Heiligenhaus : Die Bergischen Salonlöwen zu Gast in der Kant-Aula

Die Bergischen Salonlöwen zählen zu den Heiligenhauser Publikumslieblingen. Foto: RP/Berg. Salonlöwen

Heiligenhaus Der März verspricht ein Wiederhören altbekannter Melodien und ein Wiedersehen mit Heiligenhauser Publikumslieblingen vergangener Jahre.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP/köh) Drei Musikabende besonderer Art hat das Kulturbüro organisiert. Am Freitag, 4. März, 19.30 Uhr, bringen Hartmut Kracht (Gitarre), Stefan Werni (Kontrabass) und Patrick Hengst (Schlagzeug) jede Menge Chancon-Ohrwürmer in die Abtsküche. Lieder deutscher Komponisten wie Friedrich Hollaender und Theo Mackeben sind von Hartmut Kracht so bearbeitet, dass deren poetisch-melancholischer oder auch humorvoller Charakter durch ungewöhnliche Harmonisierungen und Arrangements sowie durch eine moderne und eigenständige Art der Improvisation unterstrichen wird. Tom Lorenz (Vibraphon) erweitert die harmonischen Klangmöglichkeiten. Jazz im Museum Abtsküche, mit dem Hartmut Kracht Trio und Tom Lorenz

Am Sonntag, 13. März, 17 Uhr, erklingt in der Aula des Immanuel Kant Gymnasiums Salonorchestermusik. In dem Programm der Bergischen Salonlöwen geht es um die Filmschlager der Universum-Film Aktiengesellschaft aus den Jahren 1930 bis 1945. In diesen 15 Jahren entstanden Evergreens, die jedoch zu einem dunklen Kapitel deutscher Geschichte gehören. Dabei ist Filmmusik selbst weder politisch noch unpolitisch, die Propaganda-Absichten zeigen sich erst im Kontext mit den Filmen. Die Bergischen Salonlöwen stellen die schönsten Filmschlager der Ufa-Stars wie Marlene Dietrich, Zarah Leander, Marika Rökk vor und versuchen gleichzeitig, einen Blick auf die politische Einflussnahme zu werfen. Dies alles geschieht mit Lichtbildern und Moderation. Als Solistin wirkt die Sopranistin Noémi Schröder bei diesem Programm mit. Aufgrund der Pandemie-Situation wird es in diesem Jahr keinen Kaffee und Kuchen Verzehr/Verkauf geben.

Kontrastprogramm schließlich am Sonntag, 27.März. Der Pianist Josef Anton Scherrer ist in der Dorfkirche Isenbügel zu Gast mit Werken von Ludwig van Beethoven. Die Zuhörer erwartet ein unvergesslicher musikalischer Abend, wenn Herr Scherrer seine Finger über die Tastatur zu Kompositionen von Ludwig van Beethoven tanzen lässt. Der Pianist Josef Anton Scherrer, der in der Dorfkirche Isenbügel bereits durch viele Konzerte von Schülern seiner Meisterkurse bekannt ist, wird einen Klavierabend mit hochkarätigen Kompositionen Beethovens bieten. Als „Nachklang“ zum Jubiläums-Jahr des großen Komponisten spielt der für die Interpretation Beethovens besonders ausgewiesene Pianist die drei letzten Klaviersonaten, die kompositorisch sehr interessant gestaltet sind. Die Konzertbesucher erwartet eine spannungsvolle Musik in außergewöhnlicher Darbietung. Josef Anton Scherrer war bis zu seiner Pensionierung Professor an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln.