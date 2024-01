Bergische Diakonie Pfarrer Jörg Hohlweger geht in den Ruhestand

Ein besonderes Anliegen von Pfarrer Hohlweger war das Thema Bildung. Durch die starke Zusammenarbeit und den regelmäßigen Erfahrungsaustausch des Evangelischen Berufskollegs in Wuppertal, der Schule für Pflegeberufe in Velbert und des Bildungszentrums der Bergischen Diakonie in Wuppertal stärkte er die Bildungsangebote innerhalb der Organisation und die Potenziale von Aus- und Weiterbildung in der Bergischen Diakonie. Ein weiteres bedeutsames Element seines Engagements war die wissenschaftlich reflektierte Arbeit im Bereich des Managements diakonischer Einrichtungen. Ein Ergebnis dieser Arbeit ist die Implementierung von unternehmensweiten, verbindlichen Führungsgrundsätzen.