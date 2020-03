Ratingen : Beratungsstelle richtet Hotline für Familien ein

Ratingen (RP) Die Psychologische Beratungsstelle, ein integrierter Dienst der Erziehungsberatung und der Schulpsychologie, bietet auch in der aktuellen Situation Beratung für Ratinger Familien an. Zwar wird von persönlichen Kontakten in aller Regel Abstand genommen, um die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der möglichen Besucher zu schützen, aber telefonisch bleibt die Beratungsstelle gut zu erreichen.

Hier wurde das Angebot sogar erweitert. „Uns ist bewusst, dass Familien gerade jetzt Unterstützung benötigen, um diese schwierige Zeit gut zu überstehen“, sagt Abteilungsleiterin Karin Hassinger-Reißmüller. „Eltern müssen die Betreuung ihrer Kinder sicher stellen und verbringen nun viel mehr Zeit miteinander, als sie es gewohnt sind. Großeltern fehlen für die Betreuung, da sie in besonderem Maße geschützt werden müssen.