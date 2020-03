Politik : Beratungen über Kita-Neubau

Nach den Karnevalstagen geht es mit verschiedenen Ausschüssen weiter.

Am Mittwoch, 4. März, 17 Uhr, tagen zeitgleich der Bezirksausschuss Ratingen West (im Freizeithaus West) und der Bezirksausschusses Ratingen-Lintorf/Breitscheid (im Jugendzentrum „Manege“). Während das Gremium in West sich mit verschiedenen Fraktionsanträgen befasst (u.a. legale Grillmöglichkeiten im Erholungspark Volkardey), geht es in Lintorf/Breitscheid um Sicherheit auf Schulwegen und an Kitas.