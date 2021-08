Für den guten Zweck : Schüler und Studio-Orchester Duisburg spielen in der Kant-Aula

Heiligenhaus Der Arbeitskreis Jugend präsentiert das Konzert am 9. September. Der Erlös der Veranstaltung ist für Kinder und Jugendliche in Heiligenhaus bestimmt.

(RP) Das Benefiz-Konzert des Arbeitskreises Jugend, kurz AKJ, präsentiert das Studio-Orchester Duisburg am 9. September um 19.30 Uhr in der Kant-Aula. „Vor den Sommerferien haben wir beschlossen, Schülerinnen und Schüler zusätzlich eine halbe Stunde des Programms gestalten zu lassen“, erklärt Britta Berschick, Mitglied des AKJ.

Sie ist nicht nur Mitglied des Arbeitskreises sondern auch Schulleiterin des IKG. Ihre Schüler kennt sie. Joshua Poroye beispielsweise, hat in der Unterstufe erstmals ein Blasinstrument in der Hand gehabt. „Er hat es sich zunächst ausgeliehen“, erinnert sich Berschick. Sein Lehrer entdeckte das Talent des Jungen und förderte ihn. Elias Mitropoulos komponierte gleich ein Rondo in C-Dur und führt es mit Patricia Gerß, Querflöte und Julia Kniep, Violine auf. Daneben spielen Gerß und Erza Dedinca auf ihren Querflöten eine Sonate von Franz Anton Hofmeister. Groovig endet das Vorkonzert mit dem Saxofonisten Poroye, der sich drei Stücke, darunter eins von Duke Ellington, ausgesucht hat. Das Studio-Orchester Duisburg ist eine bekannte Größe unter den Musikvereinen und ein gern gesehener Gast in Heiligenhaus.