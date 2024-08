Große Veranstaltung in Lintorf Benefiz-Konzert der Lampisten ist fast ausverkauft

Die Wagenbauer des Ratinger Karnevals möchten mit ihrem Engagement ihrer Heimatstadt etwas zurückgeben und die Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellen – getreu ihrem Motto: Hand in Hand. Vor vier Jahren halfen sie mit ihren Stromgeneratoren den Menschen an der Ahr, die nach der Jahrhundertflut alles verloren hatten. So floss der Reinerlös der ersten beiden Konzerte in die Weinregion zum Wiederaufbau. „Eigentlich haben nicht wir entschieden, das Konzert einmal im Jahr auszurichten, sondern unsere Besucher und Freunde“, erinnert sich Geschäftsführer Andreas Kaufmann, der auch in diesem Jahr wieder für das Line-up verantwortlich ist. „Wir sind begeistert, was uns die Lintorfer zurückgeben, denn ohne Freunde und die zahlreichen Unterstützer kann man so ein Event nicht organisieren“, sagt er.