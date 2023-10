Hundehaltung in Ratingen Wie viele „Gefährliche Hunde“ derzeit in Ratingen leben

Er sei zwar angeleint gewesen, einen Maulkorb habe er jedoch nicht getragen. In Linz in Oberösterreich wurde eine 60-jährige Joggerin von einem American Staffordshire Terrier attackiert. Die Besitzerin versuchte noch, ihren Hund von der Frau wegzuzerren, und wurde dabei selbst verletzt. Als der Notarzt eintraf, war die Joggerin bereits ihren Verletzungen erlegen. In Oberösterreich gibt es keine besonderen Auflagen für die Haltung von gefährlichen Hunden, auch Listenhunde genannt. In den meisten deutschen Bundesländern sieht das anders aus.