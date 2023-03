Ratingen und Heiligenhaus Zwischen Schulwunsch und Statistik

Ein bisschen Hin und Her ging es im Vorfeld mit der Schulentwicklungsplanung an den weiterführenden Schulen schon. So musste die ursprünglich im Vorgriff auf die Schulentwicklungsplanung vorgesehene Reduzierung der Zügigkeit am Kopernikus-Gymnasium und an der Käthe Kollwitz-Realschule von der Verwaltung aufgrund der überraschend vielen Anmeldungen kurzfristig zurückgezogen werden. Anstatt weniger müssen in diesem Jahr mehr Fünftklässler an den Ratinger weiterführenden Schulen aufgenommen werden.