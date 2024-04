Aktion im Mai Beim Stadtradeln für Ratingen strampeln

Für das Stadtradeln sollen Vereine, Schulen, Firmen, Praxen und Privatleute dazu motiviert werden, alleine oder in Teams in drei Wochen möglichst viele Kilometer zu radeln. 1034 aktive Radelnde legten im vergangenen Jahr insgesamt 209.217 Kilometer zurück. Im Jahr zuvor waren es noch 780 Aktive und 153.433 Kilometer gewesen. Und auch das war schon ein deutliches Plus gegenüber den Vorjahren, in denen Ratingen meist zwischen 110.000 und 120.000 Kilometern lag. Unter der Annahme, dass die 209.217 Kilometer mit dem Auto zurückgelegt worden wären, ergibt sich so eine erstaunliche CO 2- Einsparung von rund 34 Tonnen. Mit diesem Ergebnis lag Ratingen unter den Städten im Kreis Mettmann erneut an der Spitze.