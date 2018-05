Heiligenhaus: Beim Stadtfest wird der Kirchplatz zum Strand

Heiligenhaus Strandgefühl mitten in der Stadt, das gehört seit 13 Jahren fest zum Stadtfest dazu. Seitdem richtet der TVH regelmäßig Beachvolleyball-Wettbewerbe aus. Von Donnerstag, 31. Mai (Fronleichnam), bis Sonntag, 3. Juni, wird der Kirchplatz wieder zur Strandlandschaft. Mit dem "R+M de Wit Beachcup" werden am Wochenende dabei wieder qualitativ hochwertige Duelle ausgespielt.

Bereits am Eröffnungstag werden ab 8.30 die Kreismeisterschaften der Frauen und Männer hier ausgespielt. Für das richtige Strandgefühl, sorgt zudem die Cocktailbar und die Ausstattung mit Strandliegen, Wellness-Oasen und Palmen, entliehen aus dem Heljensbad. Am Freitag nutzen dann die Schulen die Möglichkeit, hier auf wettbewerbsfähigem Terrain zu trainieren, bevor ab 17 Uhr das "NeanderEnergie Cup Hobby Mixed", ein Quattro-Mix-Turnier Hobbyspielteams offen steht - mit einem Finale bei Flutlicht und anschließender Beachparty. Anmelden kann man sich am Veranstaltungstag bis 16.30 Uhr, die Teilnahme ist kostenfrei. "Nach der guten Erfahrung des letzten Jahres wird wieder in zwei Leistungsklassen gestartet und auf die Ausgewogenheit der Teams geachtet", heißt es von den Organisatoren des TVH.